Международный легион пополняется: воевать за Украину прибыл канадский снайпер-ас

Цитата

“Сегодня в Украину прибыл канадский снайпер "Вали". Ранее он участвовал в боевых операциях в Афганистане и Ираке”, - сообщили в Центре.

Детали

Также сообщается, что, по данным США, уже более 3000 американцев подали заявки на вступление в Международный легион. Среди них есть и ветераны Вооруженных сил.

Вместе с американцами на защиту Украины присоединился отряд добровольцев из граждан Грузии во главе с экс-министром обороны Грузии.

Ранее

По данным МИД, в Украину уже направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы помочь народу противостоять российскому захватчику.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.