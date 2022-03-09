Міжнародний легіон поповнюється: воювати за Україну прибув канадський снайпер-ас
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. З кожним днем міжнародний легіон поповнюється новими учасниками. Про це інформує Центр протидії дезінформації, пише УНН.
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“Сьогодні до України прибув канадський снайпер "Валі". Раніше він брав участь у бойових операціях в Афганістані та Іраку”, - повідомили у Центрі.
Деталі
Також повідомляється що, за даними США, вже понад 3000 американців подали заявки на вступ до Міжнародного легіону. Серед них є і ветерани збройних сил.
Разом з американцями на захист України долучився загін добровольців з громадян Грузії на чолі з Екс-міністром оборони Грузії.
Раніше
За даними МЗС, до України вже прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб допомогти народу протистояти російському загарбнику.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що усі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу та Україну від нападу російських окупантів, можуть долучитися до української армії.