Росіяни агресивні та стріляють по цивільних: за Україну приїхав воювати американський ветеран війни у В'єтнамі

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"Я бачив обстріл цивільних цілей: дитячого садка, школи, житлових будинків, все це цивільні цілі - жодних військових. Люди в моїй групі, вони хотіли б подякувати Америці за всю підтримку, яку вони тут отримують, але їм теж потрібно більше - їм потрібно більше гвинтівок, потрібно більше поставок з США. Але вони дуже щасливі, що Ви так багато дали. Нам це потрібно, тому що росіяни дуже агресивні", - розповідає Стів, уродженець Нью-Йорка.

В Україну він прибув з сонячного штату Флорида, за його ж словами, щоб допомогти українському народу боротися з агресором - росіянами.

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У підрозділі Вишгородської районної територіальної самооборони, де зараз перебуває Стів, про нього відгукуються добре. Правда, кажуть, спілкуватися з ним доводиться через перекладача.

"Людина приїхала в Україну з метою вбивати росіян і комуністів, тому що вони йому набридли в першій війні. Він їздив по підрозділах, йому сподобався "почерк" нашого, як у нас позиції, все сподобалося. Ми його поселили, він бере участь у тактичних заняттях, проходить підготовку в перспективі з подальшим займанням позиції у разі нападу російської піхоти", - розповів УНН Ігор, керівник підрозділу.

За його словами, Стів демонструє успіхи в навчанні - не в останню чергу, зважаючи на "фанатичне бажання взяти участь" у звільненні України від рашистських окупантів.

Як зазначає командир, американцеві вже доводилося воювати - у В'єтнамі ще в 20-му столітті.

"Він приїхав сюди воювати, тому що у В'єтнамі росіяни забрали у нього частинку його долі... У нього є наколки з В'єтнаму, одну наколку зробив з українським прапором", - додає командир.

Нагадаємо

Після російського вторгнення в Україну, Президент Володимир Зеленський заявив, що всі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу і Україну від нападу російських окупантів, можуть приєднатися до української армії.

За даними МЗС, станом на початок березня в Україну прямували досвідчені ветерани і добровольці з 52 країн світу, щоб допомогти народу протистояти російському загарбнику.