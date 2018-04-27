Россиян заверили, что они стали меньше пить

"Среднее количество потребляемого спиртного на душу населения за 12 лет сократилось почти на 40 процентов", - утверждают в российском Минздраве.

В российском ведомстве считают, что это стало "результатом систематической работы". В частности, напоминают о запрете на продажу алкогольных напитков в ночное время.

Напомним, в российском Иркутске еще в 2016 году произошло массовое отравление настойкой боярышника, в составе которой обнаружили метиловый спирт. Тогда погибли десятки россиян. Следователи возбудили уголовное дело.