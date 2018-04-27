Росіян запевнили, що вони стали менше пити
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Росіяни стали менше вживати алкоголь. Про це розповіли у російському МОЗі, передає УНН з посиланням на "Эхо Москвы".
"Середня кількість споживаного спиртного на душу населення за 12 років скоротилася майже на 40 відсотків", - стверджують в російському МОЗі.
У російському відомстві вважають, що це стало "результатом систематичної роботи". Зокрема, нагадують про заборону на продаж алкогольних напоїв у нічний час.
Нагадаємо, в російському Іркутську ще у 2016 році сталося масове отруєння настоянкою глоду, в складі якої виявили метиловий спирт. Тоді загинули десятки росіян. Слідчі порушили кримінальну справу.