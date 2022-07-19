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Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, - ISW

Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, - ISW

Киев • УНН

 • 193594 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские войска сейчас не будут отдавать приоритет захвату Славянска, зато сосредоточившись на захвате Северска и Бахмута в Донецкой области. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в традиционном возведении в 146-й день войны, передает УНН.

Детали

Это подтверждает, в частности, встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим группировкой войск "Восток" генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Шойгу поручил Мурадову уделить первостепенное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем.

Эксперты предполагают, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват других территорий на Донбассе.

По данным аналитиков института, российские войска совершили серию наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута и активизировали наступление на Авдеевку.

Напомним

ВСУ отразили штурм оккупантов в населенных пунктах Семигир’я, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС.

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