Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские войска сейчас не будут отдавать приоритет захвату Славянска, зато сосредоточившись на захвате Северска и Бахмута в Донецкой области. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в традиционном возведении в 146-й день войны, передает УНН.
Детали
Это подтверждает, в частности, встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим группировкой войск "Восток" генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Шойгу поручил Мурадову уделить первостепенное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем.
Эксперты предполагают, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват других территорий на Донбассе.
По данным аналитиков института, российские войска совершили серию наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута и активизировали наступление на Авдеевку.
Напомним
ВСУ отразили штурм оккупантов в населенных пунктах Семигир’я, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС.