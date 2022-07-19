Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, - ISW

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Це підтверджує, зокрема, зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з командувачем угрупуванням військ "Схід" генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим. Шойгу доручив Мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем.

Експерти припускають, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення інших територій на Донбасі.

За даними аналітиків інституту, російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута та активізували наступ на Авдіївку.

Нагадаємо

ЗСУ відбили штурм окупантів в населених пунктах Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС.