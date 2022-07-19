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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25251 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69247 перегляди

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Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, - ISW

Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, - ISW

Київ • УНН

 • 193595 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські війська зараз не будуть віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, натомість зосередившись на захопленні Сіверська і Бахмута в Донецькій області. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у традиційному зведенні в 146-й день війни, передає УНН.

Деталі

Це підтверджує, зокрема, зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з командувачем угрупуванням військ "Схід" генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим. Шойгу доручив Мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем.

Експерти припускають, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення інших територій на Донбасі.

За даними аналітиків інституту, російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута та активізували наступ на Авдіївку.

Нагадаємо

ЗСУ відбили штурм окупантів в населених пунктах Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС.

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