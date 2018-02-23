Россия сорвала голосования в СБ ООН о перемирии в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН высказался против проекта резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии, поэтому голосование по этому документу пришлось отложить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Из-за позиции Росийськой Федерации голосования по соответствующему проекту в четверг, 22 февраля, не произошло. Постпред Москвы в СБ ООН Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд изменений.
Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.
Как сообщал УНН, войска Асада вошли в регион , который стремится захватить Турция.