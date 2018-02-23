Росія зірвала голосування в РБ ООН щодо перемир'я в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Постійний представник РФ в Раді Безпеки ООН висловився проти проекту резолюції про 30-денне перемир'я в Сирії, тому голосування щодо цього документа довелося відкласти. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Через позицію Російської Федерації голосування за відповідним проектом у четвер, 22 лютого, не відбулося. Постпред Москви в РБ ООН Василь Небензя дав зрозуміти, що не проголосує за цей проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ цілий ряд змін.
Оскільки Росія володіє правом вето і може заблокувати будь-яку резолюцію РБ ООН, його голова, представник Кувейту Мансур аль-Отаібі переніс засідання з цього питання.
Як повідомляв УНН, війська Асада увійшли до регіону, який прагне захопити Туреччина.