В РФ заявили, что "Северный поток-2" продолжает реализовываться

"Мы неоднократно это слышим от отдельных инициаторов - противников этого проекта. На сегодняшний день это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться", - сказал Новак, комментируя реакцию РФ на резолюцию Европарламента против реализации проекта "Северный поток-2".

Напомним, в среду депутаты Европейского парламента признали положительный курс реформ в Украине, осудили агрессию РФ у Керченского пролива и строительство "Северного потока-2".



