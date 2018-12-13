В РФ заявили, що "Північний потік-2" продовжує реалізовуватись
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова російського Міненерго Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" продовжує реалізовуватись. Про це передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми неодноразово це чуємо від окремих ініціаторів - противників цього проекту. На сьогоднішній день це не новина, це більше таке, на мій погляд, політичний тиск на учасників реалізації цього проекту. Проект продовжує реалізовуватися", - сказав Олександр Новак, коментуючи реакцію РФ на резолюцію Європарламенту проти реалізації проекту "Північний потік-2".
Нагадаємо, у середу депутати Європейського парламенту визнали позитивний курс реформ в Україні, засудили агресію РФ біля Керченської протоки та будівництво "Північного потоку-2".