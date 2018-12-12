“Північний потік-2” і агресія на Азові: про що йдеться в новій резолюції ЄП

Так, парламентарі затвердили резолюцію 433 голосами проти 105, при 30 тих, хто утримався.

“Україна робить значні успіхи у здійсненні реформ, пов’язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, проте громадяни поки що не користуються істотним поліпшенням своїх умов життя. Боротьба з корупцією повинна здійснюватись більш ретельно. Йти за європейським курсом є найкращим засобом проти дестабілізуючих дій Росії”, - зазначив євродепутат Майкл Галер.

Прогрес реформ у ключових галузях

Європейські депутати наголошують, що Україна здійснила реформи у таких сферах, як енергетика, охорона здоров’я, пенсії, освіта, державне управління та децентралізація, а також у питаннях оборони та безпеки, банківської та макроекономічної стабілізації. Однак, ці реформи, на жаль, супроводжувалися різким зростанням цін, скороченням соціальних виплат та погіршенням доступу до систем соціального забезпечення, наголосили в ЄП.

Зупинити “Північний потік-2"

Європарламентарі високо оцінюють Україну за належне співробітництво в енергетичному секторі та її досягнення у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, при цьому наголошуючи на необхідності продовження реформ, зокрема на ринку газу та електроенергії. Європа засудила будівництво газопроводу “Північний потік 2” в обхід України, “оскільки це політичний проект, який створює загрозу європейській енергетичній безпеці”. Тому в резолюції вони закликали його скасувати.

Розправитись з корупцією та олігархами

Резолюція наголошує, що Україна має зробити приорітетною боротьбу з корупцією, вирішити проблеми з владою олігархів та продовжувати реформи децентралізації. Європейські депутати висловлюють жаль із приводу того, що існуюча судова система залишається неефективною, корумпованою та політично залежною, проте підтримують зусилля, спрямовані на вирішення цього питання. Судді та прокурори повинні бути обрані більш прозорим і надійним способом.

Заклик до РФ гарантувати свободу судноплавства в Керченській протоці

Європарламентарі рішуче засуджують недавню агресію Росії проти України біля Керченської протоки і вимагають негайного і беззастережного звільнення всіх українських суден та моряків. Вони серйозно стурбовані тим, що напруга в регіоні може стати “повзучою спробою анексії суверенних прав України в Азовському морі”. Тому Росія повинна гарантувати свободу судноплавства через Керченську протоку та Азовське море.

Резолюція закликає ЄС та її держав-членів запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії, якщо українські військовослужбовці не будуть звільнені та за умови подальшої військової ескалації.

Крім того, депутати Євросоюзу рішуче засудили зростаюче число нападів на активістів громадянського права та журналістів та насильство щодо членів громад ромів та ЛГБТІ. Вони також вимагають, щоб Російська Федерація негайно і беззастережно звільнила лауреата премії Сахарова-2018 Олега Сенцова та всіх інших незаконно затриманих громадян України.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко відбув з робочим візитом до Брюсселя, де планує представити “Азовський пакет” щодо агресивних дій РФ.

Нагадаємо, напередодні палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила двопартійну резолюцію, якою засудила військову агресію, вчинену РФ проти Української держави у Керченській протоці.