“Північний потік-2” і агресія на Азові: про що йдеться в новій резолюції ЄП

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 1328 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 31579 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 72594 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 59537 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 74602 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91281 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86672 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172245 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100010 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72611 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.3м/с
70%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10771 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 9588 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 15651 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 6380 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 14516 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 1332 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172246 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329552 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262725 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373617 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 31591 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16228 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21450 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27330 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48169 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

“Північний потік-2” і агресія на Азові: про що йдеться в новій резолюції ЄП

Київ • УНН

 • 22549 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У середу депутати Європейського парламенту визнали позитивний курс реформ в Україні, засудили агресію РФ біля Керченської протоки та будівництво “Північного потоку 2”. Про це йдеться в тексті нової резолюції ЄП, ухваленої у середу, передає УНН.

“Північний потік-2” і агресія на Азові: про що йдеться в новій резолюції ЄП

Так, парламентарі затвердили резолюцію 433 голосами проти 105, при 30 тих, хто утримався.

“Україна робить значні успіхи у здійсненні реформ, пов’язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, проте громадяни поки що не користуються істотним поліпшенням своїх умов життя. Боротьба з корупцією повинна здійснюватись більш ретельно. Йти за європейським курсом є найкращим засобом проти дестабілізуючих дій Росії”, - зазначив євродепутат Майкл Галер.

Прогрес реформ у ключових галузях

Європейські депутати наголошують, що Україна здійснила реформи у таких сферах, як енергетика, охорона здоров’я, пенсії, освіта, державне управління та децентралізація, а також у питаннях оборони та безпеки, банківської та макроекономічної стабілізації. Однак, ці реформи, на жаль, супроводжувалися різким зростанням цін, скороченням соціальних виплат та погіршенням доступу до систем соціального забезпечення, наголосили в ЄП.

Зупинити “Північний потік-2"

Європарламентарі високо оцінюють Україну за належне співробітництво в енергетичному секторі та її досягнення у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, при цьому наголошуючи на необхідності продовження реформ, зокрема на ринку газу та електроенергії. Європа засудила будівництво газопроводу “Північний потік 2” в обхід України, “оскільки це політичний проект, який створює загрозу європейській енергетичній безпеці”. Тому в резолюції вони закликали його скасувати.

Розправитись з корупцією та олігархами

Резолюція наголошує, що Україна має зробити приорітетною боротьбу з корупцією, вирішити проблеми з владою олігархів та продовжувати реформи децентралізації. Європейські депутати висловлюють жаль із приводу того, що існуюча судова система залишається неефективною, корумпованою та політично залежною, проте підтримують зусилля, спрямовані на вирішення цього питання. Судді та прокурори повинні бути обрані більш прозорим і надійним способом.

Заклик до РФ гарантувати свободу судноплавства в Керченській протоці

Європарламентарі рішуче засуджують недавню агресію Росії проти України біля Керченської протоки і вимагають негайного і беззастережного звільнення всіх українських суден та моряків. Вони серйозно стурбовані тим, що напруга в регіоні може стати “повзучою спробою анексії суверенних прав України в Азовському морі”. Тому Росія повинна гарантувати свободу судноплавства через Керченську протоку та Азовське море.

Резолюція закликає ЄС та її держав-членів запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії, якщо українські військовослужбовці не будуть звільнені та за умови подальшої військової ескалації.

Крім того, депутати Євросоюзу рішуче засудили зростаюче число нападів на активістів громадянського права та журналістів та насильство щодо членів громад ромів та ЛГБТІ. Вони також вимагають, щоб Російська Федерація негайно і беззастережно звільнила лауреата премії Сахарова-2018 Олега Сенцова та всіх інших незаконно затриманих громадян України.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко відбув з робочим візитом до Брюсселя, де планує представити “Азовський пакет” щодо агресивних дій РФ.

Нагадаємо, напередодні палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила двопартійну резолюцію, якою засудила військову агресію, вчинену РФ проти Української держави у Керченській протоці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36