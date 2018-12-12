Президент летить у Брюссель з “Азовським пакетом”

“Відбуваю з робочим візитом до Брюсселя, де відбудуться надзвичайно важливі зустрічі для України. Буду боротися за те, щоб вони були наповненні реальним та конкретним змістом”, — написав Президент.

Він зазначив, що півроку тому мав сумніви щодо того, чи вдасться продовжити санкції проти РФ. Зараз же, з його слів, Україна має більші аргументи для того, щоб це сталося.

“Крім того ми маємо переконати, щоб був розглянутий і взятий до уваги і „Азовський пакет“. Має бути так само, як вчора в резолюції Конгресу США, відображено позицію щодо відповідальності РФ і визначення її дій як акту агресії проти України і як спроби окупації Азовського моря та Керченської протоки”, — йдеться в повідомленні.

З одного боку, за його словами, уряд робить максимум, щоб різко посилити спроможності Збройних Сил, з іншого — зміцнити міжнародну солідарність навколо держави для того, щоби агресор розумів: чим більше буде агресивних дій, тим більше заплатить РФ як країна-агресор за безвідповідальні, агресивні дії по відношенню до України.

Саме це буде предметом переговорів в Брюсселі, підкреслив Президент.

Як повідомляв УНН, напередодні палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила двопартійну резолюцію, якою засудила військову агресію, вчинену РФ проти Української держави у Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

Відбуваю з робочим візитом до Брюсселя, де відбудуться надзвичайно важливі зустрічі для України. Буду боротися за те, щоб вони були наповненні реальним та конкретним змістом. pic.twitter.com/Qpan0r2jvZ