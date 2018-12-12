Президент летит в Брюссель с "Азовским пакетом"

"Отбываю с рабочим визитом в Брюссель, где состоятся чрезвычайно важные встречи для Украины. Буду бороться за то, чтобы они были наполнении реальным и конкретным содержанием", - написал Президент.

Он отметил, что полгода назад сомневался относительно того, удастся ли продлить санкции против РФ. Сейчас же, по его словам, Украина имеет большие аргументы для того, чтобы это произошло.

"Кроме того, мы должны убедить, чтобы был рассмотрен и принят во внимание и "Азовский пакет". Должно быть так же, как вчера в резолюции Конгресса США, отражена позиция относительно ответственности РФ и определение его действий как акта агрессии против Украины и как попытки оккупации Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в сообщении.

С одной стороны, по его словам, правительство делает максимум, чтобы резко усилить возможности Вооруженных Сил, с другой - укрепить международную солидарность вокруг государства для того, чтобы агрессор понимал: чем больше будет агрессивных действий, тем больше заплатит РФ как страна-агрессор за безответственные, агрессивные действия по отношению к Украине.

Именно это будет предметом переговоров в Брюсселе, подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, накануне палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла двухпартийную резолюцию, осудила военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

Отбываю с рабочим визитом в Брюссель, где состоятся чрезвычайно важные встречи для Украины. Буду бороться за то, чтобы они были наполнении реальным и конкретным содержанием. pic.twitter.com/Qpan0r2jvZ