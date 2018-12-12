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"Северный поток-2" и агрессия на Азове: о чем говорится в новой резолюции ЕП

Киев • УНН

 • 22549 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В среду депутаты Европейского парламента признали положительный курс реформ в Украине, осудили агрессию РФ у Керченского пролива и строительство "Северного потока 2". Об этом говорится в тексте новой резолюции ЕП, передает УНН.

"Северный поток-2" и агрессия на Азове: о чем говорится в новой резолюции ЕП

Так, парламентарии утвердили резолюцию 433 голосами против 105, при 30 воздержавшихся.

“Украина делает значительные успехи в осуществлении реформ, связанных с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, однако граждане пока не пользуются существенным улучшением своих условий жизни. Борьба с коррупцией должна осуществляться более тщательно. Движение по европейскому курсу является лучшим средством против дестабилизирующих действий России”, — отметил евродепутат Майкл Галер.

Прогресс реформ в ключевых отраслях

Европейские депутаты отмечают, что Украина осуществила реформы в таких сферах, как энергетика, здравоохранение, пенсии, образование, государственное управление и децентрализация, а также в вопросах обороны и безопасности, банковской и макроэкономической стабилизации. Однако, эти реформы, к сожалению, сопровождались резким ростом цен, сокращением социальных выплат и ухудшением доступа к системам социального обеспечения, отметили в ЕП.

Остановить “Северный поток-2”

Европарламентарии высоко оценивают Украину за надлежащее сотрудничество в энергетическом секторе и ее достижения в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, при этом подчеркивая необходимость продолжения реформ, в частности на рынке газа и электроэнергии. Европа осудила строительство газопровода “Северный поток 2” в обход Украины, “поскольку это политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности”. Поэтому в резолюции они призвали его отменить.

Расправиться с коррупцией и олигархами

Резолюция подчеркивает, что Украина должна сделать приоритетным борьбу с коррупцией, решить проблемы с властью олигархов и продолжать реформы децентрализации. Европейские депутаты выражают сожаление по поводу того, что существующая судебная система остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой, однако поддерживают усилия, направленные на решение этого вопроса. Судьи и прокуроры должны быть выбраны более прозрачным и надежным способом.

Призыв к РФ гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе

Европарламентарии решительно осуждают недавнюю агрессию России против Украины у Керченского пролива и требуют немедленного и безоговорочного освобождения всех украинских судов и моряков. Они серьезно обеспокоены тем, что напряжение в регионе может стать “ползучей попыткой аннексии суверенных прав Украины в Азовском море”. Поэтому Россия должна гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море.

Резолюция призывает ЕС и его государств-членов ввести целенаправленные санкции против России, если украинские военнослужащие не будут освобождены и при дальнейшей военной эскалации.

Кроме того, депутаты Евросоюза решительно осудили растущее число нападений на активистов гражданского права и журналистов и насилие в отношении членов общин ромов и ЛГБТ. Они также требуют, чтобы Российская Федерация немедленно и безоговорочно освободила лауреата премии Сахарова-2018 Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных граждан Украины.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Брюссель, где планирует представить “Азовский пакет” по агрессивных действий РФ.

Напомним, накануне палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла двухпартийную резолюцию, которой осудила военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе.

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