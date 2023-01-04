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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россия заявила, что не может рассматривать Италию как "честного посредника" в войне с Украиной

Киев • УНН

 • 493867 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. россия в среду заявила, что не может рассматривать Италию как «честного посредника» или возможного посредника в мирных переговорах с Украиной из-за ее позиции против Москвы, передает УНН.

россия заявила, что не может рассматривать Италию как "честного посредника" в войне с Украиной

Цитата

«Очевидно, что с учетом партийной позиции Италии мы не можем рассматривать ее ни как честного посредника, ни как возможного гаранта мирного процесса», — заявила официальный представитель мид мария захарова, отвечая на вопрос СМИ, который позже был опубликован на официальном сайте министерства.

Детали

По ее словам, Москве «странно» слышать предложения о посредничестве от стран, которые с начала «специальной военной операции» в Украине в феврале прошлого года заняли «однозначную и очень агрессивную антироссийскую позицию».

захарова добавила, что одни из этих стран пытаются играть такую роль «искренне», другие придерживаются такого подхода с «корыстными целями» и с намерением включиться в переговорный процесс, чтобы получить «внешнеполитические дивиденды».

Назвав вхождение Италии в эти страны «неудачным», захарова заявила, что Рим не только поддерживает Киев, но и оказывает значительную «военную и техническую помощь».

«Известно, что Италия, наряду с широким спектром вооружения и военной техники, поставляет в Киев противопехотные мины», - добавила захарова.

«Было бы лучше, если бы европейские псевдомиротворцы прекратили военную поддержку Киева и сосредоточили свои усилия на более жесткой и требовательной работе с Президентом Украины Зеленским, который неоднократно заявлял о своем полном неприятии мирного урегулирования конфликта, а 30 сентября 2022 года даже подписал указ об отказе от переговоров с президентом путиным», - добавила она.

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