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«Очевидно, что с учетом партийной позиции Италии мы не можем рассматривать ее ни как честного посредника, ни как возможного гаранта мирного процесса», — заявила официальный представитель мид мария захарова, отвечая на вопрос СМИ, который позже был опубликован на официальном сайте министерства.

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По ее словам, Москве «странно» слышать предложения о посредничестве от стран, которые с начала «специальной военной операции» в Украине в феврале прошлого года заняли «однозначную и очень агрессивную антироссийскую позицию».

захарова добавила, что одни из этих стран пытаются играть такую роль «искренне», другие придерживаются такого подхода с «корыстными целями» и с намерением включиться в переговорный процесс, чтобы получить «внешнеполитические дивиденды».

Назвав вхождение Италии в эти страны «неудачным», захарова заявила, что Рим не только поддерживает Киев, но и оказывает значительную «военную и техническую помощь».

«Известно, что Италия, наряду с широким спектром вооружения и военной техники, поставляет в Киев противопехотные мины», - добавила захарова.

«Было бы лучше, если бы европейские псевдомиротворцы прекратили военную поддержку Киева и сосредоточили свои усилия на более жесткой и требовательной работе с Президентом Украины Зеленским, который неоднократно заявлял о своем полном неприятии мирного урегулирования конфликта, а 30 сентября 2022 года даже подписал указ об отказе от переговоров с президентом путиным», - добавила она.