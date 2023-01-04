росія заявила, що не може розглядати Італію як "чесного посередника" у війні з Україною

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 36645 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 43569 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 62392 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 69980 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 80757 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 129899 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 65634 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 138486 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 100666 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 67757 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
32%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 86245 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 71141 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 157228 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 81539 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 78494 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 36649 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 129909 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 157783 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 138493 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 251885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 78884 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 81931 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 39263 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 42883 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 57772 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

росія заявила, що не може розглядати Італію як "чесного посередника" у війні з Україною

Київ • УНН

 • 493867 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. росія в середу заявила, що не може розглядати Італію як «чесного посередника» чи можливого посередника у мирних переговорах з Україною через її позицію проти Москви, передає УНН.

росія заявила, що не може розглядати Італію як "чесного посередника" у війні з Україною

Цитата

«Очевидно, що з урахуванням партійної позиції Італії ми не можемо розглядати її як чесного посередника, ні як можливого гаранта мирного процесу», — заявила офіційний представник мзс марія захарова, відповідаючи на запитання ЗМІ, яке пізніше було опубліковано на офіційному сайті міністерства.

Деталі

За її словами, Москві «дивно» чути пропозиції про посередництво від країн, які від початку «спеціальної військової операції» в Україні в лютому минулого року зайняли «однозначну та дуже агресивну антиросійську позицію».

захарова додала, що одні з цих країн намагаються грати таку роль «щиро», інші дотримуються такого підходу з «корисливими цілями» та з наміром включитися у переговорний процес, аби отримати «зовнішньополітичні дивіденди».

Назвавши входження Італії до цих країн «невдалим», захарова заявила, що Рим не лише підтримує Київ, а й надає значну «військову та технічну допомогу».

«Відомо, що Італія, поряд із широким спектром озброєння та військової техніки, постачає до Києва протипіхотні міни», - додала захарова.

«Було б краще, якби європейські псевдомиротворці припинили військову підтримку Києва та зосередили свої зусилля на більш жорсткій та вимогливій роботі з Президентом України Зеленським, який неодноразово заявляв про своє повне неприйняття мирного врегулювання конфлікту, а 30 вересня 2022 навіть підписав указ про відмову від переговорів з президентом путіним», - додала вона.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20