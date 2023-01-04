росія заявила, що не може розглядати Італію як "чесного посередника" у війні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. росія в середу заявила, що не може розглядати Італію як «чесного посередника» чи можливого посередника у мирних переговорах з Україною через її позицію проти Москви, передає УНН.
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«Очевидно, що з урахуванням партійної позиції Італії ми не можемо розглядати її як чесного посередника, ні як можливого гаранта мирного процесу», — заявила офіційний представник мзс марія захарова, відповідаючи на запитання ЗМІ, яке пізніше було опубліковано на офіційному сайті міністерства.
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За її словами, Москві «дивно» чути пропозиції про посередництво від країн, які від початку «спеціальної військової операції» в Україні в лютому минулого року зайняли «однозначну та дуже агресивну антиросійську позицію».
захарова додала, що одні з цих країн намагаються грати таку роль «щиро», інші дотримуються такого підходу з «корисливими цілями» та з наміром включитися у переговорний процес, аби отримати «зовнішньополітичні дивіденди».
Назвавши входження Італії до цих країн «невдалим», захарова заявила, що Рим не лише підтримує Київ, а й надає значну «військову та технічну допомогу».
«Відомо, що Італія, поряд із широким спектром озброєння та військової техніки, постачає до Києва протипіхотні міни», - додала захарова.
«Було б краще, якби європейські псевдомиротворці припинили військову підтримку Києва та зосередили свої зусилля на більш жорсткій та вимогливій роботі з Президентом України Зеленським, який неодноразово заявляв про своє повне неприйняття мирного врегулювання конфлікту, а 30 вересня 2022 навіть підписав указ про відмову від переговорів з президентом путіним», - додала вона.