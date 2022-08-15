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Россия заявила о расширении двусторонних отношений с Северной Кореей

Киев • УНН

 • 146128 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Путин заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ину, что Москва и Пхеньян совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российскую службу Голоса Америки.

Россия заявила о расширении двусторонних отношений с Северной Кореей

Детали

В письме Ким Чен Ину по случаю Дня освобождения, которое отмечается в Северной Корее, Путин отметил, что более тесные отношения соответствуют интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, сообщило Северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын отправил ответное письмо, в котором отметил, что русско-северокорейская дружба началась в годы Второй мировой войны с победой над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.

Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень» для устранения угроз и провокаций со стороны вражеских военных сил, говорится в письме Ким Чен Ына.

ЦТАК не уточнило, что понимается под враждебными силами, но обычно этот термин используется в отношении США и их союзников.

В июле Северная Корея признала две самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", и официальные лица поднимали вопрос об отправке северокорейских рабочих в эти районы для оказания помощи в строительстве и других работах.

Украина, сопротивляющаяся российскому вторжению, немедленно разорвала отношения с Пхеньяном из-за этого шага.

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