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Росія заявила про розширення двосторонніх відносин з Північною Кореєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент путін заявив північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, що Москва і Пхеньян спільними зусиллями забезпечать подальше нарощування всього комплексу конструктивних двосторонніх зв'язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на російську службу Голосу Америки.

Росія заявила про розширення двосторонніх відносин з Північною Кореєю

Деталі

У листі Кім Чен Ину з нагоди Дня визволення, що відзначається в Північній Кореї, путін зазначив, що більш тісні відносини відповідають інтересам обох країн і допоможуть зміцнити безпеку і стабільність на Корейському півострові і в Північно-Східній Азії, повідомило північнокорейське державне агентство ЦТАК.

Кім Чен Ин відправив лист у відповідь, в якому зазначив, що російсько-північнокорейська дружба почалася в роки Другої світової війни з перемогою над Японією, яка окупувала Корейський півострів.

Стратегічне та тактичне співробітництво, підтримка та солідарність між двома країнами піднімаються на новий рівень» для усунення загроз та провокацій з боку ворожих військових сил, йдеться у листі Кім Чен Ына.

ЦТАК не уточнило, що розуміється під ворожими силами, але зазвичай цей термін використовується щодо США та їхніх союзників.

У липні Північна Корея визнала дві самопроголошені "ЛНР" і "ДНР", і офіційні особи порушували питання про відправлення північнокорейських робітників до цих районів для надання допомоги у будівництві та інших роботах.

Україна, яка чинить опір російському вторгненню, негайно розірвала відносини з Пхеньяном через цей крок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Північна Корея скасувала мандат на маски після "перемоги" над Covid.

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