Північна Корея скасувала мандат на маски після "перемоги" над Covid

Деталі

Коронавірусні обмеження були ослаблені, оскільки "криза громадської охорони здоров'я, створена в країні, була повністю подолана, і вся її територія в найкоротші терміни перетворилася на чисту, вільну від злоякісного вірусу", повідомило офіційне центральне інформаційне агентство Пхеньяну (ЦТАК).

"Крок за обов'язковим носінням масок було знято у всіх областях, крім прифронтових та прикордонних міст та повітів, враховуючи, що вся країна перетворилася на безепідемічну зону", — йдеться у повідомленні ЦТАК.

Соціальне дистанціювання та інші антивірусні заходи також було скасовано.

Але людям із симптомами респіраторного захворювання було рекомендовано носити маски, а північнокорейців закликали "зберігати пильність" щодо "ненормальних речей", очевидно, маючи на увазі пропагандистські листівки з півдня.

Доповнення

Раніше цього тижня Північна Корея оголосила про "блискучу перемогу" над Covid, лише через кілька місяців після оголошення перших випадків захворювання в травні.

Незважаючи на заборону, яка набула чинності в 2021 році, південнокорейські активісти протягом багатьох років запускали повітряні кулі з пропагандистськими листівками та доларами через кордон, проти чого Північ вже давно протестує.

Кім Йо Чжон, впливова сестра Кім Чен Ина, в середу звинуватила ці дії у спалаху Covid на Півночі, пообіцявши "смертельну" відплату Сеулу.

Кім Йо Чжон також повідомила, що сам головний лідер захворів під час спалаху і страждав від "високої температури".

За даними KCNA, у Північній Кореї з кінця квітня зареєстровано майже 4,8 мільйона випадків "лихоманки", при цьому лише частина з них ідентифікована як Covid, при цьому всього 74 особи померли.

Експерти, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я, вже давно ставлять під сумнів статистику Пхеньяна щодо Covid.

Експерти кажуть, що в Північній Кореї одна з найгірших систем охорони здоров'я у світі, з погано обладнаними лікарнями та кількома відділеннями інтенсивної терапії.