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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44580 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104152 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125983 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133399 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169792 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153602 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141294 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181749 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

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Россия задержала уже 148 судов, направлявшихся в украинские порты

Россия задержала уже 148 судов, направлявшихся в украинские порты

Киев  •  УНН

 • 14435 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Специальные службы Российской Федерации продолжают задерживать для осмотра суда, следующие в украинские порты через Керченский пролив. На сегодня уже остановлено 148 судов. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает УНН.

По словам Ю.Лавренюка, с каждым днем ​​количество задержанных для досмотра судов растет, и сегодня это уже 148 единиц.

"Каждый день АМПУ фиксирует задержания спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов", - заявил он.

В Мининфраструктуры отметили, что необходимо срочно сформировать позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко не исключает военной атаки РФ на Мариуполь и другие порты Украины.

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