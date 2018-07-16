Россия задержала уже 148 судов, направлявшихся в украинские порты

По словам Ю.Лавренюка, с каждым днем ​​количество задержанных для досмотра судов растет, и сегодня это уже 148 единиц.

"Каждый день АМПУ фиксирует задержания спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов", - заявил он.

В Мининфраструктуры отметили, что необходимо срочно сформировать позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко не исключает военной атаки РФ на Мариуполь и другие порты Украины.