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Росія затримала вже 148 суден, які прямували до українських портів

Росія затримала вже 148 суден, які прямували до українських портів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Спеціальні служби Російської Федерації продовжують затримувати для огляду судна, які прямують до українських портів через Керченську протоку. Наразі вже було зупинено 148 суден. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає УНН.

За словами Ю.Лавренюка, з кожним днем кількість затриманих для огляду суден зростає, і на сьогодні це вже 148 одиниць.

“Кожен день АМПУ фіксує затримання спецслужбами Російської Федерації суден для огляду, які прямують з/до портів Маріуполь та Бердянськ. Всі дані передаються Міністерством інфраструктури до МЗС. Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють в Бердянському та Маріупольському портах, адміністрацій портів та народних депутатів стосовно безпідставного збільшення кількості затримок суден”, — заявив він.

В Мінінфраструктури наголосили, що необхідно терміново сформувати позицію стосовно подальших дій України у відповідь на незаконні дії Росії.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко не виключає військової атаки РФ на Маріуполь та інші порти України.

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