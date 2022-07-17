россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет - Зеленский

Цитата

"По состоянию на 19 часов сегодня (17 июля - ред.) россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет. Нельзя посчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей. Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более восьми лет. Это будет сделано", - сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выясняют детали по каждому вражескому ракетному обстрелу территории Украины.