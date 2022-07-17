росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет - Зеленський

Цитата

"Станом на 19-ту годину сьогодні (17 липня - ред.) росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено", - сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з'ясовують деталі по кожному ворожому ракетному обстрілу території України.