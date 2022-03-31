россия применила кассетное оружие в Украине по меньшей мере 24 раза – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Российские оккупанты с начала вторжения в Украину не менее 24 раз применяли кассетные боеприпасы. Об этом сообщила глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет, информирует УНН.
Детали
"Согласно достоверным данным, российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины по меньшей мере двух десятков раз с момента вторжения, 24 февраля", — заявила Бачелет.
Она добавила, что уже не один месяц все население Украины переживает настоящий ужас. Жизни миллионов людей перевернулись, поскольку они вынуждены покидать свои дома или прятаться в подвалах и бомбоубежищах, потому что их города обстреливают и разрушают.
Напомним
В ООН назначили комиссию для расследования военных преступлений россии в Украине.