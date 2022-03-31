россия применила кассетное оружие в Украине по меньшей мере 24 раза – ООН

Детали

"Согласно достоверным данным, российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины по меньшей мере двух десятков раз с момента вторжения, 24 февраля", — заявила Бачелет.

Она добавила, что уже не один месяц все население Украины переживает настоящий ужас. Жизни миллионов людей перевернулись, поскольку они вынуждены покидать свои дома или прятаться в подвалах и бомбоубежищах, потому что их города обстреливают и разрушают.

Напомним

В ООН назначили комиссию для расследования военных преступлений россии в Украине.