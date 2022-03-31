росія застосувала касетну зброю в Україні щонайменше 24 рази – ООН

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"Згідно з достовірними даними, російські збройні сили застосовували касетні боєприпаси в населених пунктах України щонайменше двох десятків разів з моменту вторгнення, 24 лютого", — заявила Бачелет.

Вона додала, що вже не один місяць все населення України переживає справжній жах. Життя мільйонів людей перевернулися, оскільки вони змушені покидати свої будинки або ховатися у підвалах та бомбосховищах, тому що їхні міста обстрілюють та руйнують.

Нагадаємо

В ООН призначили комісію для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.