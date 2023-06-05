россия запросила 18 лет строгого режима для художника из Крыма, который протестовал против войны в Украине

Детали

Как отмечает издание, российская прокуратура запросила 18 лет строгого режима для художника из Евпатории Богдана Зизы.

В мае 2022 года мужчина облил синей и желтой красками здание российской администрации в крымской Евпатории, протестуя против войны в Украине. Также он бросил "коктейль Молотова".

Тогда его задержали и предъявили обвинения в теракте и призывах к терроризму за видеообращение, которое он подготовил вместе с акцией протеста.

Во время своего выступления в военном суде в ростове-на-дону, Зиза объявил о своем решении начать голодовку с 10 июля. Он также требовал лишить его российского гражданства, которое он получил после оккупации Крыма, и освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

"Я, Зиза Богдан Сергеевич, будучи гражданином Украины, находясь в здравом уме и трезвом рассудке, осознавая свои действия и осознавая последствия, объявляю голодовку, требование которой - лишение меня гражданства РФ, а также освобождение всех украинских политических заключенных из российского заключения и передача их украинской стороне", - цитирует Зизу издание.

Также Зиза заявил, что он запрещает применять к нему принудительное кормление.

"Подобные действия прошу считать пытками, так как будут выполнены против моей воли", - сказал он.

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