росія запросила 18 років суворого режиму для художника з Криму, який протестував проти війни в Україні

КИЇВ. 5 червня. УНН. російська прокуратура запросила 18 років суворого режиму для художника з Євпаторії Богдана Зізи, який у травні минулого року облив синьою і жовтою фарбами будівлю російської адміністрації у Євпаторії, протестуючи проти війни в Україні. Про це повідомляє видання "Ґрати", пише УНН.