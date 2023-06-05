росія запросила 18 років суворого режиму для художника з Криму, який протестував проти війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. російська прокуратура запросила 18 років суворого режиму для художника з Євпаторії Богдана Зізи, який у травні минулого року облив синьою і жовтою фарбами будівлю російської адміністрації у Євпаторії, протестуючи проти війни в Україні. Про це повідомляє видання "Ґрати", пише УНН.
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Як зазначає видання, російська прокуратура запросила 18 років суворого режиму для художника з Євпаторії Богдана Зізи.
У травні 2022 року чоловік облив синьою і жовтою фарбами будівлю російської адміністрації у кримській Євпаторії, протестуючи проти війни в Україні. Також він кинув "коктейль Молотова".
Тоді його затримали та висунули звинувачення в теракті та закликах до тероризму за відеозвернення, яке він підготував разом з акцією протесту.
Під час свого виступу в військовому суді у ростові-на-дону, Зіза оголосив про своє рішення почати голодування з 10 липня. Він також вимагав позбавити його російського громадянства, яке він отримав після окупації Криму, і звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.
"Я, Зіза Богдан Сергійович, будучи громадянином України, перебуваючи при здоровому глузді та тверезому глузді, усвідомлюючи свої дії та усвідомлюючи наслідки, оголошую голодування, вимога якого - позбавлення мене громадянства РФ, а також звільнення всіх українських політичних в'язнів із російського ув'язнення і передача їх українській стороні", - цитує Зізу видання.
Також Зіза заявив, що він забороняє застосовувати до нього примусове годування.
"Подібні дії прошу вважати тортурами, бо будуть виконані проти моєї волі", - сказав він.
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