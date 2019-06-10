Россия предложила Huawei установить на ее смартфоны российскую ОС

Один из собеседников издания утверждает, что данная тема обсуждалась и в ходе встреч президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Неназванный федеральный чиновник рассказал The Bell, что переговоры ведутся как о установке "Авроры" на смартфоны Huawei, так и о локализации в России производства части устройств китайской компании.

"Аврора" — ОС, разработанная на основе финской Sailfish, созданной компанией Jolla, совладельцем которой является владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

Напомним, несколько крупнейших технологических компаний США и других стран запретили своим сотрудникам контактировать с коллегами из китайской Huawei на фоне ее внесения американскими властями в черный список.