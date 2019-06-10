Росія запропонувала Huawei встановити на її смартфони російську ОС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністр цифрового розвитку і зв'язку Костянтин Носков і головний виконавчий директор Huawei Го Пін перед ПМЕФ обговорили можливий перехід смартфонів китайської компанії з операційної системи Android на російську, написала The Bell з посиланням на джерела, повідомляє УНН.
Один зі співрозмовників видання стверджує, що дана тема обговорювалася і в ході зустрічей президента Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном. Неназваний федеральний чиновник розповів The Bell, що переговори ведуться як про встановлення "Аврори" на смартфони Huawei, так і про локалізацію в Росії виробництва частини пристроїв китайської компанії.
"Аврора" - ОС, розроблена на основі фінської Sailfish, створеної компанією Jolla, співвласником якої є власник групи ЄСП Григорій Березкін.
Нагадаємо, кілька найбільших технологічних компаній США та інших країн заборонили своїм співробітникам контактувати з колегами з китайської Huawei на тлі її внесення американською владою в чорний список.