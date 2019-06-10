Кілька провідних технологічних компаній заборонили персоналу контакти з Huawei

КИЇВ. 10 червня. УНН. Кілька найбільших технологічних компаній США та інших країн заборонили своїм співробітникам контактувати з колегами з китайської Huawei на тлі її внесення американською владою в чорний список. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.