Кілька провідних технологічних компаній заборонили персоналу контакти з Huawei
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Кілька найбільших технологічних компаній США та інших країн заборонили своїм співробітникам контактувати з колегами з китайської Huawei на тлі її внесення американською владою в чорний список. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За даними джерел Reuters, такі компанії, як Intel і Qualcomm, а також південнокорейський оператор стільникового зв'язку LG Uplus і низка інших великих підприємств заборонили своїм працівникам неформальні контакти з співробітниками Huawei, в тому числі спільні обговорення, що стосуються нових технологічних стандартів.
Зустрічі, в тому числі неформальні, між співробітниками технологічних компаній є звичайною практикою. Вони необхідні для обговорення інженерами технічних стандартів різних комунікаційних технологій, включаючи мережі нового покоління 5G.
Однак деякі підприємства в США і інших країнах заборонили своїм працівникам спілкуватися з представниками Huawei, побоюючись можливого невдоволення з боку американського уряду і відповідних проблем, хоча ніяких обмежень на контакти такого роду влада США не вводила.
Нагадаємо, Трампу запропонували відтермінувати на два роки заборону продуктів Huawei.