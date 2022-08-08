россия потеряла на войне в Украине от 70 до 80 тысяч человек – Пентагон

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«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что русские, вероятно, потеряли 70 000 или 80 000 человек менее чем за шесть месяцев. Теперь это сочетание убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже, немного выше, но я думаю, что это примерное значение», — сказал Каль.

Детали

Каль сказал, что количество жертв со стороны российских войск является «замечательным», учитывая, что россия «не достигла ни одной из целей владимира путина» с момента вторжения в Украину в конце февраля.

«Моральный дух украинцев и их воля к бою не вызывают сомнений, и я думаю, что они намного выше, чем в среднем готовность к бою на стороне россии, поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество», — добавил Каль.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ сообщал утром, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 42 340 человек, 1811 танков и сотен единиц военной техники.