россия потеряла на войне в Украине от 70 до 80 тысяч человек – Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. россия вероятно потеряла от 70 до 80 тысяч человек во время полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, передает УНН со ссылкой на CNN.
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«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что русские, вероятно, потеряли 70 000 или 80 000 человек менее чем за шесть месяцев. Теперь это сочетание убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже, немного выше, но я думаю, что это примерное значение», — сказал Каль.
Детали
Каль сказал, что количество жертв со стороны российских войск является «замечательным», учитывая, что россия «не достигла ни одной из целей владимира путина» с момента вторжения в Украину в конце февраля.
«Моральный дух украинцев и их воля к бою не вызывают сомнений, и я думаю, что они намного выше, чем в среднем готовность к бою на стороне россии, поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество», — добавил Каль.
Дополнение
Генеральный штаб ВСУ сообщал утром, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 42 340 человек, 1811 танков и сотен единиц военной техники.