Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 42 340 оккупантов и еще шесть вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 42 340 человек, 1811 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 42 340 (+140) человек ликвидировано,
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- танков – 1811 (+6),
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- боевых бронированных машин – 4070 (+15),
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- артиллерийских систем – 960 (+2),
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- РСЗВ – 261 (+1),
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- средств ПВО – 132 (+0),
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- самолетов – 223 (+0),
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- вертолетов – 192 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
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- крылатых ракет – 182 (+0),
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- кораблей/катеров – 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 2993 (+15),
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- специальной техники – 86 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имели, отошли.