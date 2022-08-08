Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 42 340 оккупантов и еще шесть вражеских танков

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составляли:



личного состава – около 42 340 (+140) человек ликвидировано,



танков – 1811 (+6),



боевых бронированных машин – 4070 (+15),



артиллерийских систем – 960 (+2),



РСЗВ – 261 (+1),



средств ПВО – 132 (+0),



самолетов – 223 (+0),



вертолетов – 192 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),



крылатых ракет – 182 (+0),



кораблей/катеров – 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 2993 (+15),



специальной техники – 86 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имели, отошли.