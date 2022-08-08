Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 42 340 окупантів та ще шість ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 42 340 осіб, 1811 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1811 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15),
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- артилерійських систем – 960 (+2),
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- РСЗВ - 261 (+1),
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- засобів ППО - 132 (+0),
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- літаків – 223 (+0),
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- гелікоптерів – 192 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
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- крилатих ракет - 182 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15),
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- спеціальної техніки - 86 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Російські окупанти намагалися вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мали, відійшли.