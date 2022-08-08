росія втратила на війні в Україні від 70 до 80 тисяч людей - Пентагон

Цитата

«Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 000 чи 80 000 осіб менш ніж за шість місяців. Тепер це поєднання вбитих у бою і поранених у бою, це число може бути трохи нижче, трохи вище, але я думаю, що це приблизне значення», — сказав Каль.

Деталі

Каль сказав, що кількість жертв з боку російських військ є «чудовою», враховуючи, що росія «не досягла жодної з цілей володимира путіна» з моменту вторгнення в Україну наприкінці лютого.

«Моральний дух українців та їхня воля до бою не викликають сумнівів, і я думаю, що вони набагато вищі, ніж у середньому готовність до бою на боці росії, тому я думаю, що це дає українцям значну перевагу», — додав Каль.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв вранці, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення росії, в Україні досягли вже близько 42 340 осіб, 1811 танків та сотень одиниць військової техніки.