Россия украла у Украины пшеницы на сумму не менее миллиарда долларов

Урожай был собран на оккупированной территории Украины. В своем материале Bloomberg ссылается на снимки NASA Harvest.

По данным NASA Harvest, с территорий, неподконтрольных Украине, было собрано почти 6 млн тонн пшеницы. Было убрано около 88% озимых, засеянных на оккупированных территориях, а неубранные площади находились в основном вдоль линии фронта.

«Исследование поднимает вопрос о том, что происходит с этими культурами. Российские корабли экспортируют зерно, вероятно, вывезенное из оккупированных районов, в страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов. Россия отрицает кражу зерна, но официальные лица публично рекламируют возобновление поставок зерна из оккупированных портов», - пишет агентство.

Украина является крупным экспортером пшеницы, и блокада ее портов после вторжения россии привела к резкому росту цен, что может сделать контрабанду зерна более прибыльной. Сделка, позволяющая Украине возобновить экспорт, помогла снизить цены на зерно, но они по-прежнему остаются исторически высокими.

На оккупированных территориях выращивается почти четверть украинского зерна.

Оценки NASA Harvest относятся к пшенице и пока исключают другие культуры или продукты питания, которые хранились на складах. Полученные данные не указывают на то, что произошло с посевами после их сбора.