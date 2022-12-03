Росія вкрала в України пшениці на суму щонайменше мільярда доларів

Урожай було зібрано на окупованій території України. У своєму матеріалі Bloomberg посилається на фотографії NASA Harvest.

За даними NASA Harvest, з територій, непідконтрольних Україні, було зібрано майже 6 млн тонн пшениці. Було прибрано близько 88% озимих, засіяних на окупованих територіях, а неприбрані площі перебували переважно уздовж лінії фронту.

«Дослідження порушує питання, що відбувається з цими культурами. Російські кораблі експортують зерно, ймовірно, вивезене з окупованих районів, до країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки відправники вантажу приховують походження вантажів. Росія заперечує крадіжку зерна, але офіційні особи публічно рекламують поновлення постачання зерна з окупованих портів», - пише агентство.

Україна є великим експортером пшениці, і блокада її портів після вторгнення Росії призвела до різкого зростання цін, що може зробити контрабанду зерна більш прибутковою. Угода, яка дозволяє Україні відновити експорт, допомогла знизити ціни на зерно, але вони, як і раніше, залишаються історично високими.

На окупованих територіях вирощується майже чверть українського зерна.

Оцінки NASA Harvest відносяться до пшениці і поки що виключають інші культури або продукти харчування, які зберігалися на складах. Отримані дані не вказують на те, що сталося після посіву після їх збору.