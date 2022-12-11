россия вывела в Черное море восемь кораблей, ракетоносителей нет – ВМС ВСУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. На сегодняшний день на боевом дежурстве в Черном море находится восемь вражеских кораблей, среди них ни одного ракетоносителя. Об этом в Facebook сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 11.12.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей;
в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля", – говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в Средиземном море есть 9 вражеских кораблей, из которых 5 – носители крылатых ракет типа “Калибр” с общим залпом в 76 ракет.

Также в течение последних суток в интересах россии проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили:

• к Азовому морю – 15 судов, из них 5 судов двигались из пролива Босфор;

• к Черному морю – 38 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним

10 декабря в Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, которая дрейфовала возле берега Черного моря.

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