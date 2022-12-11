Біля берегів Румунії здетонував російський "сюрприз"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У суботу військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря, повідомило міністерство оборони.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували у їхніх водах.
Міноборони Румунії повідомило, що турецький вантажний корабель попередив ВМС про міну, що дрейфувала приблизно в 4,6 км на північ від румунського чорноморського порту Констанца.
Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води поділяють Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.
Міна, знешкоджена в суботу, стала четвертою, з якою працювали румунські військові з березня. З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.