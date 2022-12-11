У берегов Румынии сдетонировал российский "сюрприз"

Детали

Мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, и румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвредили в их водах.

Минобороны Румынии сообщило, что турецкий грузовой корабль предупредил ВМС о мине, дрейфующей примерно в 4,6 км к северу от румынского черноморского порта Констанца.

Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды делят Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и Россия.

Мина, обезвреженная в субботу, стала четвертой, с которой работали румынские военные с марта. С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.