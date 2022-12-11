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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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росія вивела у Чорне море вісім кораблів, ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ

росія вивела у Чорне море вісім кораблів, ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 659145 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Станом на сьогоднішній день на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває вісім ворожих кораблів, серед них жодного ракетоносія. Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Станом на 11.12.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Крім того, у Середземному морі є 9 ворожих кораблів, з яких 5 – носії крилатих ракет типу “Калібр” із загальним залпом в 76 ракет.

Також протягом останньої доби в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

• до Азовського моря – 15 суден, з них 5 суден рухалися з протоки Босфор;

• до Чорного моря – 38 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо

10 грудня у Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.

Українські Національні Новини

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