росія вивела у Чорне море вісім кораблів, ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Станом на сьогоднішній день на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває вісім ворожих кораблів, серед них жодного ракетоносія. Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Станом на 11.12.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Крім того, у Середземному морі є 9 ворожих кораблів, з яких 5 – носії крилатих ракет типу “Калібр” із загальним залпом в 76 ракет.
Також протягом останньої доби в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
• до Азовського моря – 15 суден, з них 5 суден рухалися з протоки Босфор;
• до Чорного моря – 38 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо
10 грудня у Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.