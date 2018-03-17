Россия решила выслать 23 британских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.
Указано, что 17 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Л.Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на "провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации" в связи с отравлением в британском Солсбери 4 марта бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, российской стороной в ответ принято такое решение.
Кроме того, по данным МИД РФ, "учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге". Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой, добавили в российском дипведомстве.
"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность", - добавили в МИД РФ.
"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", - отметили в российском дипведомстве.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломата.