Росія вирішила вислати 23 британських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"Оголошуються "persona non grata" і висилаються у тижневий термін 23 дипломатичних співробітники посольства Великої Британії в Москві", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що 17 березня в МЗС Росії був викликаний посол Великої Британії в Москві Л.Брістоу, якому передана нота про те, що у відповідь на "провокаційні дії британської сторони і бездоказові звинувачення Російської Федерації" у зв'язку з отруєнням в британському Солсбері 4 березня колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, російською стороною у відповідь прийнято таке рішення.
Крім того, за даними МЗС РФ, "з огляду на диспаритет щодо кількості консульських установ двох країн, відкликається згода РФ на відкриття і функціонування генконсульства Великої Британії в Санкт-Петербурзі". Відповідні процедури будуть здійснені відповідно до міжнародно-правової практики, додали в російському дипвідомстві.
"У зв'язку з неврегульованістю статусу Британської Ради в РФ припиняється її діяльність", - додали в МЗС РФ.
"Британська сторона попереджена, що у випадку, якщо будуть прийняті подальші дії недружнього характеру щодо Росії, російська сторона залишає за собою право прийняття інших заходів у відповідь", - відзначили в російському дипвідомстві.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломати.