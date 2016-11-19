Россия требует от Швейцарии объяснений из-за инцидента с самолетами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Россия попросили в Швейцарии объяснений по поводу инцидента с опасным сближением швейцарских истребителей с самолетом российской делегации, которая летела в Перу, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Посольство России в Швейцарии сообщило, что направило швейцарской стороне ноту, в которой выражается недоумение в связи с инцидентом.
Сам инцидент произошел в пятницу. Швейцарские истребители в течение нескольких минут сопровождали самолет в воздушном пространстве Швейцарии, в котором летели журналисты кремлевского пула. Фотографии истребителей, сделанные через иллюминаторы, выложили сами журналисты, находившиеся в самолете.
По их словам, они летели к Перу освещать участие российского президента Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самого российского президента на борту не было.
Ранее страны Запада неоднократно жаловались, что российские военные самолеты совершают опасные сближения с пассажирскими лайнерами. Российская сторона факты опасных сближений обычно отрицает.