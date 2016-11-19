Росія вимагає від Швейцарії пояснень через інцидент з літаками

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13131 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 27279 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 61051 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 132586 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 196244 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189190 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210399 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196599 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151951 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152879 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181872 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119320 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 28591 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 71634 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 50071 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 473904 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 312900 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375595 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 487343 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731985 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119320 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181872 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125252 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160277 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183508 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Росія вимагає від Швейцарії пояснень через інцидент з літаками

Росія вимагає від Швейцарії пояснень через інцидент з літаками

Київ • УНН

 • 21719 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Росія попросили у Швейцарії пояснень щодо інциденту із небезпечним зближенням швейцарських винищувачів із літаком російської делегації, що летіла у Перу, передає УНН із посиланням на ВВС.

Посольство Росії у Швейцарії повідомило, що направило швейцарській стороні ноту, у якій висловлюється подив у зв'язку із інцидентом.

Сам інцидент стався у п'ятницю. Швейцарські винищувачі протягом кількох хвилин супроводжували літак у повітряному просторі Швейцарії, в якому летіли журналісти кремлівського пулу. Фотографії винищувачів, зроблені через ілюмінатори, виклали самі журналісти, що перебували в літаку.

За їхніми словами, вони летіли до Перу висвітлювати участь російського президента Володимира Путіна в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Самого російського президента на борту не було.

Раніше країни Заходу неодноразово скаржилися, що російські військові літаки роблять небезпечні зближення з пасажирськими лайнерами. Російська сторона факти небезпечних зближень зазвичай заперечує.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85