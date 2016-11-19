Росія вимагає від Швейцарії пояснень через інцидент з літаками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Росія попросили у Швейцарії пояснень щодо інциденту із небезпечним зближенням швейцарських винищувачів із літаком російської делегації, що летіла у Перу, передає УНН із посиланням на ВВС.
Посольство Росії у Швейцарії повідомило, що направило швейцарській стороні ноту, у якій висловлюється подив у зв'язку із інцидентом.
Сам інцидент стався у п'ятницю. Швейцарські винищувачі протягом кількох хвилин супроводжували літак у повітряному просторі Швейцарії, в якому летіли журналісти кремлівського пулу. Фотографії винищувачів, зроблені через ілюмінатори, виклали самі журналісти, що перебували в літаку.
За їхніми словами, вони летіли до Перу висвітлювати участь російського президента Володимира Путіна в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Самого російського президента на борту не було.
Раніше країни Заходу неодноразово скаржилися, що російські військові літаки роблять небезпечні зближення з пасажирськими лайнерами. Російська сторона факти небезпечних зближень зазвичай заперечує.