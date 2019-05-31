Россия отказалась поставлять Ирану С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Россия отказала Ирану в просьбе о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, опасаясь, что такие поставки могут привести к дополнительному обострению и без того напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.
Решение об отказе было принято лично президентом Владимиром Путиным - утверждают источники Bloomberg.
7 мая глава МИД Ирана Джавад Зариф посещал Москву. В официальных сообщениях о визите об обсуждении возможных поставок С-400 ничего не говорилось.
В 2016 году Иран отказался от приобретения систем С-400 в России, которая тогда же поставила Ирану один полковой комплект зенитно-ракетных систем С-300.
В последнее время Соединённые Штаты резко усилили давление на Иран, возобновив действие санкций, в том числе эмбарго на поставки иранской нефти, и выйдя из так называемой "ядерной сделки". О недопустимости усиления Ирана постоянно заявляет также Израиль.
Напомним, у России имеются договорённости о поставках С-400 в Турцию. Эти планы вызывают резкое недовольство Вашингтона, который призывает Анкару отказаться от закупок.