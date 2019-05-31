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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137391 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Россия отказалась поставлять Ирану С-400

Россия отказалась поставлять Ирану С-400

Киев  •  УНН

 • 7364 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Россия отказала Ирану в просьбе о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, опасаясь, что такие поставки могут привести к дополнительному обострению и без того напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Решение об отказе было принято лично президентом Владимиром Путиным - утверждают источники Bloomberg.

7 мая глава МИД Ирана Джавад Зариф посещал Москву. В официальных сообщениях о визите об обсуждении возможных поставок С-400 ничего не говорилось.

В 2016 году Иран отказался от приобретения систем С-400 в России, которая тогда же поставила Ирану один полковой комплект зенитно-ракетных систем С-300.

В последнее время Соединённые Штаты резко усилили давление на Иран, возобновив действие санкций, в том числе эмбарго на поставки иранской нефти, и выйдя из так называемой "ядерной сделки". О недопустимости усиления Ирана постоянно заявляет также Израиль.

Напомним, у России имеются договорённости о поставках С-400 в Турцию. Эти планы вызывают резкое недовольство Вашингтона, который призывает Анкару отказаться от закупок.

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