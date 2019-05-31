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Росія відмовилася поставляти Ірану С-400

Росія відмовилася поставляти Ірану С-400

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Росія відмовила Ірану в проханні про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400, побоюючись, що такі поставки можуть призвести до додаткового загострення і без того напруженої ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Bloomberg.

Рішення про відмову було прийнято особисто президентом Володимиром Путіним - стверджують джерела Bloomberg.

7 травня глава МЗС Ірану Джавад Заріф відвідував Москву. В офіційних повідомленнях про візит про обговорення можливих поставок С-400 нічого не говорилося.

У 2016 році Іран відмовився від придбання систем С-400 в Росії, яка тоді ж поставила Ірану один полковий комплект зенітно-ракетних систем С-300.

Останнім часом Сполучені Штати різко посилили тиск на Іран, відновивши дію санкцій, в тому числі ембарго на поставки іранської нафти, і вийшовши з так званої "ядерної угоди". Про неприпустимість посилення Ірану постійно заявляє також Ізраїль.

Нагадаємо, у Росії є домовленості про постачання С-400 в Туреччину. Ці плани викликають різке невдоволення Вашингтона, який закликає Анкару відмовитися від закупівель.

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