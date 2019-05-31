Росія відмовилася поставляти Ірану С-400

КИЇВ. 31 травня. УНН. Росія відмовила Ірану в проханні про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400, побоюючись, що такі поставки можуть призвести до додаткового загострення і без того напруженої ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Bloomberg.