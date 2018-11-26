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8 марта, 13:20 • 101628 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

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Россия открыла еще три дела в отношении украинских военных

Россия открыла еще три дела в отношении украинских военных

Киев  •  УНН

 • 15834 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Следственный комитет Российской Федераци открыл еще три уголовных дела в отношении украинских военных за, якобы, обстрел ими из артиллерии объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.

"На днях следственный комитет (РФ - ред.) возбудил еще 3 уголовных дела по статье 356 УК РФ", - говорится в сообщении.

Российские следователи обвинили украинских военных в обстрелах, в результате которых якобы были ранены 19-летняя девушка, а также 28- и 62-летний мужчины и был частично разрушен жилой дом.

Напомним, жители оккупированной части Донецкой области не подтвердили сообщения российских средств информации о “массированном обстреле жилых районов со стороны Вооруженных сил Украины”, а представители группировки “ДНР” прямо отрицали их.

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