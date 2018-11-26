Россия открыла еще три дела в отношении украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Следственный комитет Российской Федераци открыл еще три уголовных дела в отношении украинских военных за, якобы, обстрел ими из артиллерии объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.
"На днях следственный комитет (РФ - ред.) возбудил еще 3 уголовных дела по статье 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
Российские следователи обвинили украинских военных в обстрелах, в результате которых якобы были ранены 19-летняя девушка, а также 28- и 62-летний мужчины и был частично разрушен жилой дом.
Напомним, жители оккупированной части Донецкой области не подтвердили сообщения российских средств информации о “массированном обстреле жилых районов со стороны Вооруженных сил Украины”, а представители группировки “ДНР” прямо отрицали их.