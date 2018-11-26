Росія відкрила ще три справи проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Слідчий комітет Російської Федерацією відкрив ще три кримінальні справи стосовно українських військових за, нібито, обстріл ними з артилерії об'єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
"Днями слідчий комітет (РФ - ред.) порушив ще 3 кримінальні справи за статтею 356 КК РФ", - йдеться в повідомленні.
Російські слідчі звинуватили українських військових в обстрілах, у результаті яких нібито були поранені 19-річна дівчина, а також 28- і 62-річний чоловіки і був частково зруйнований житловий будинок.
Нагадаємо, жителі окупованої частини Донецької області не підтвердили повідомлення російських засобів інформації про "масований обстріл житлових районів з боку Збройних сил України", а представники угруповання "ДНР" прямо заперечували їх.