Российские СМИ сообщили об обстреле ОРДЛО, боевики опровергли информацию

“В частности, жители Донецка сообщили проекту Радио Свобода... что звуков обстрела не слышно ни в Куйбышевском, ни в Киевском, ни в Кировском, ни в Буденновском, ни в Пролетарском, ни в Калининском районах (это восток, север и запад города)”, — указано в сообщении.

“В то же время в соцсетях имеются единичные сообщения об обстреле в Петровском районе (прилегающий к Донецкому аэропорту) и на микрорайоне Текстильщик. Направление обстрела и вид вооружения пользователи не уточняют. При этом другой источник в микрорайоне Текстильщик обстрел опровергает”, — добавили журналисты.

Один из главных военных представителей сепаратистов, так называемый руководитель представительства группировки “ДНР” в Общем центре контроля и координации Руслан Якубов, сообщил из Донецка российским медиа, что обстрелов из запрещенных видов оружия не фиксируют, “обстановка в целом остается спокойной”. Другой неназванный источник в военном командовании этой группировки тоже отрицает этом же агентству информацию о “массированных обстрелах из тяжелых вооружений” и заявил, что в течение дня были только типичные нарушения режима прекращения огня.

Напоминаем, в случае нормализации ситуации в Азовском море в Украине может быть отменен режим военного положения. Об этом после экстренного заседания заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.